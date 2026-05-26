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【台風6号候補】欧米の各種予測モデルを比較 6月上旬の日本への影響とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【台風6号候補】日本の南へ北上 6月上旬は今後の動向注意｜台風情報 #台風6号 #台風」と題した動画を公開した。新たに発生が見込まれる台風6号候補の進路予想や、日本への影響について詳細に解説している。



動画の冒頭では、5月26日12時現在、カロリン諸島付近にある熱帯低気圧が24時間以内に台風に変わる見込みだと報告。当初は西寄りに進むが、28日以降は北上を開始し、31日には風速25メートル以上の暴風域を伴って沖縄の南海上へ到達すると予測している。これに伴い、南西諸島では高波や強風の影響が出ると注意を促した。



続いて、各種予測モデルを用いた今後の動向を分析。GSMの単独モデルでは、6月上旬に日本の南海上を進むと予想されており、北側に停滞する前線の影響で「台風の中心から離れていても大雨になる」可能性があると指摘した。また、気象庁のアンサンブル予報では進路のブレ幅が大きく、南西諸島を直撃するルートから早めに進路を変えるルートまで存在するという。さらに海外モデルの比較も行い、欧州のECMWFは衰弱しながら進む傾向を示す一方、米国のGFSは発達した状態で日本に近づく可能性を示唆していると説明した。



日本への影響が本格化するタイミングについて、少なくとも6月に入ってからになると推測。発達した状態で接近し、前線の活動を活発にする恐れがあるため、雨風への警戒が必要だ。最後に、気象庁のホームページで発信される新しい防災情報に触れ、「なんとなく予習をしておくと、いざというときに役に立つ」と視聴者に語りかけ、事前の備えを推奨している。