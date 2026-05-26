ネット通販で注文した商品が届かない…そんなトラブルに悩まされたことのある人は多いのではないだろうか。



【写真】5年の歳月がたっても保存状態はバツグン

今、SNSでは「5年前に注文した荷物が突然届いた」という、まるでタイムトラベルのような驚きのエピソードが話題を呼んでいる。



オランダから5年という歳月をかけ日本に到着した、人気作品『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の北米版スペシャルエディションDVDボックス。荷物には郵便局からの説明が貼られ、差出日から相当の期間が経過してから日本に到着したことと、「大変申し訳ございません」という謝罪が書かれている。投稿主の、さぼてんぐ（@saboteng23）さんの日本の実家に届けられたというこの荷物。



5年越しに届けられた心境について、さぼてんぐさんに話を聞いた。



――「5年前の荷物が届いた」と連絡があった時の感想は。



さぼてんぐ：実家から連絡が来た時は、一瞬「何のことだろう？」と思いましたが、すぐに「9割諦めかけていた、あの時のスペシャルエディションだ！」と思い至り、通販会社の購入履歴を確認しました。



――郵便局の謝罪の張り紙を見た時のお気持ちは？



さぼてんぐ：驚きよりも先に、郵便局も、こんなに昔の荷物を今さら送られても困るよな…」と、申し訳なさと同情のような気持ちが湧きました。



――5年越しの開封となったわけですが、中身の状態はいかがでしたか。



さぼてんぐ：驚いたことに、品物の保存状態がとても良くて感動しました。まるで時間が止まっていたかのような綺麗さで、5年前の記憶が鮮やかによみがえりました。



――5年間、ずっと待っていたのでしょうか。



さぼてんぐ：実を言うと、もう届かないだろうから諦めて代わりに通常版を買おうかと考えていたところだったんです。あと3カ月届くのが遅かったら、別で注文していたかもしれません。本当にギリギリのタイミングでした。



――この5年間で、作品への気持ちに変化はありましたか？



さぼてんぐ：作品への愛はずっと変わりません。「スタァライト」のことは今も大好きです。ちょうど9周年や舞台のタイミングで、オタク活動が非常に多忙なこともあり、このスペシャルエディションは大切に保管し、ひとまず楽しみにとっておこうと思っています。5年待ったご褒美として、最高のタイミングで再生ボタンを押したいですね！



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SNSでは「5年もの間、どこ行っとったんや…」「ちゃんと届ける郵便局の執念が凄まじい」「船便ならよくあること」「私の届かないやつも、もしかしたら届くかも！」などの反響が寄せられた。

膨大な年月を経て届けられた、奇跡の荷物は、作品への変わらぬ愛が引き寄せたのかもしれない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）