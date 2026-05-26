娘への暴行の疑いで逮捕、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督が26日記者会見を開き、監督辞任を発表した。会見では、代理人弁護士より、娘のメッセージが読み上げられた。

【映像】言葉を詰まらせる阿部監督（涙を流す様子も）

以下、その全文。

報道関係者の皆様へ。今回の件につきましては、家庭内のことに関わらず大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは私の意思で書いております。父にはこのような声明はいらないと言われましたが、事実と事実に対する異なる点がSNSでの憶測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせていただければというふうに思っております。

まず、暴力に関しましては殴る蹴るなどといった事実はございませんでした。報道では、殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりな喧嘩というのは初めてのことであり、ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。

どのようにすればわからないといった形を児童相談所の職員に相談させていただいたにも関わらず、どうしたらいいかといった、私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました。警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。

皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で私とはダジャレをいい、笑い合う中で、一緒に食事を出かけたりするなど通常の家族として交流しています。私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、この点につきましては大丈夫ですのでご心配のほどありがとうございます。

このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っております。いまさらとはなりますが怪我に関する心配などにつきましては、私の体が丈夫だったこともあり心配はご無用ですのでご安心ください。

多方面にわたり、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。なお、父とはすでに仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください。

最後になりますが、この先家族や父や私のことで、SNS等でたたくといった誹謗中傷やさらし行為などは、なかなかこのご時世おさまらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。（ABEMA NEWS）