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日本のコンビニは単なる小売ではなく「生活そのもの」だった。韓国人が絶句した独自の進化

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【日本人だけ知らない】韓国人が日本のコンビニを見て「これは狂ってる」と絶句した5つの理由｜海外ではあり得ない」と題した動画を公開した。動画では、出演者のパクくんが、日本と韓国のコンビニの違いを交えながら、日本のコンビニがいかに異質で、緻密に計算されたシステムであるかを解説している。



韓国で19年、日本で9年暮らし、東大院で博士号を取得したパクくん。彼は日本のコンビニに入った瞬間、「ここただの店じゃないな」と直感したという。動画では、彼が衝撃を受けた5つのポイントを順に解説している。



1つ目は「デザートがプロ級」である点だ。冷蔵温度から糖度、食感まで徹底的に設計されている日本のコンビニスイーツについて、パクくんは「完全に専門店レベル」と絶賛する。韓国のコンビニはあくまで「軽食ポジション」であり、本格的なデザートはカフェで買うのが一般的だという違いを挙げた。



2つ目は「店員の能力が宇宙人」レベルであることだ。レジ対応から公共料金の支払い、宅配便の受付、揚げ物の補充まで、1人で10種類以上の業務を秒速でこなす姿を「処理能力がバグってる」と表現。韓国では各サービスが無人化などで分業されているため、全てを1人で回す日本の店員は、まるで空港のグランドスタッフのような専門職であると分析している。



さらに3つ目として、ATMや行政サービスまで網羅した「生活の同伴者」としての機能を挙げ、「もはや生活そのもの」と驚嘆。4つ目には、韓国ではデジタル化が進み見かけなくなった「雑誌コーナー」がいまだに成立している面白さを指摘した。最後に5つ目として、地域ごとの限定商品が並ぶ「地域型」であることに触れ、日本のコンビニは「ローカル編集された小売」であり、「小さな博物館に見える時もある」と独自の視点を示した。



動画の最後でパクくんは、日本のコンビニは単なる便利なお店ではなく、「鬼のような工夫を積み重ねて作り上げた、超精密なシステム」であると結論づけた。私たちが当たり前に利用しているコンビニにも、日本特有の文化や価値観が色濃く反映されていることを再認識させられる、知的好奇心を刺激する内容となっている。