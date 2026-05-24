この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuber「ドラマ考察 トケル」が「【豊臣兄弟】ネタバレ 第２１回あらすじ 軍師交代は全て竹中半兵衛の作戦だった!? 大河ドラマ考察感想 ２０２６年５月３１日放送 第２１話 豊臣兄弟！ #菅田将暉 #黒牢城」を公開した。動画では、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第21話の展開を予想し、竹中半兵衛から黒田官兵衛への「軍師交代」が、実は半兵衛自身の綿密な作戦であったという独自の考察を展開している。



秀吉と小一郎による毛利攻めが本格化する中、播磨の国で小寺家の家老である黒田官兵衛が登場する。トケルは、半兵衛が自身の死期を悟り、後継者として官兵衛を意図的に秀吉に引き合わせたのではないかと推測する。官兵衛はわずかな手勢で毛利軍を撃退した功績があり、半兵衛はその手腕を評価し、事前に織田信長へ根回しを行っていたというのだ。



さらにトケルは、半兵衛が自身を「戦場でいくさを動かす軍師」と位置づけていた一方で、これからの秀吉には外交や政治を回す「天下を取るための軍師」が必要であると見抜いていたと指摘。その条件を満たす人物こそが官兵衛であり、荒木村重を通じた秀吉との出会いすらも、半兵衛が仕組んだシナリオだった可能性があると語った。



その後、別所長治や荒木村重の謀反が連発し、説得に向かった官兵衛は有岡城の土牢に幽閉されてしまう。信長は官兵衛が寝返ったと誤認し、人質である息子の松寿丸（のちの黒田長政）の殺害を命じるが、半兵衛は主命に背いて彼を秘密裏に匿う。



病に倒れた半兵衛は、三木城攻めの陣中で36歳の若さでこの世を去る。しかし、命がけで次世代の軍師とその後継者を守り抜いた彼の行動は、まさに秀吉の天下取りを決定づけるものであった。動画は、半兵衛から官兵衛への知られざる絆と戦略の深さを浮き彫りにし、大河ドラマの今後の展開から目が離せなくなる内容となっている。