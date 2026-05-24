大谷翔平は9試合連続ヒット！佐々木朗希は力投し今季3勝目　ドジャース快勝

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦し、佐々木朗希投手は3勝目、大谷翔平選手は、今シーズン最長の9試合連続ヒットをマークしました。

佐々木は初回、先頭から2者連続でヒットを浴び、わずか6球で先制点を許すなど、立ち上がりから3点を失い、苦しい展開に…。それでも4回、ドジャースは1点を返した後、テオスカー・ヘルナンデスのスリーランホームランで逆転に成功。これには大谷もひまわりの種でヒーローを祝福しました。

援護をもらった佐々木は、尻上がりに調子を上げ、2回以降は無失点ピッチング。5回も三者凡退に抑え、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。

一方、ここまでノーヒットの大谷は、7回の第4打席。甘く入ったスライダーをセンター前に運び、今シーズン最長となる9試合連続ヒットを記録します。

さらに9回、2アウト2塁3塁のチャンスで打席が回ると、インコースの変化球をはじき返し、タイムリーヒット。これで4試合連続で打点をあげ、3試合ぶりのマルチヒットをマークします。

ドジャースは11対3で快勝、佐々木が今シーズン3勝目をあげました。