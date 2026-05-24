「人生をやり直したい」という気持ちはどうしたら収まるのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「人生をやり直したい」と思う原因

「人生をやり直したい」

そう感じる瞬間はないだろうか。

あのとき別の選択をしていれば。

もっと早く動いていれば。

あんな失敗をしなければ。

気づくと、人は“できなかったこと”ばかりを数え始める。

だが、ここで見落とされがちなことがある。

人生を立て直せる人ほど、

実は「過去を完璧にやり直したい」と思っていない。

それよりも、「今の自分に、まだ何ができるか」に意識を向けている。

なぜなら、過去の失敗ばかり見続けていると、

人は少しずつ「もう遅い」と思い込み、動けなくなるからだ。

一方で、どれだけ遠回りしたとしても、

今できていること、積み上がっているものに目を向けられる人は、そこで止まらない。

「できたこと」に目を向けよう

では、どうすれば、「もう遅い」という感覚から抜け出せるのか。

そのヒントになるのが、

「できなかったこと」ではなく、「できたこと」に目を向けることだ。

できないことではなく、できたことに注目しよう。今私は、自分を苦しめている認知の歪みを認識できる。努力することは大切だが、人生には浮き沈みがあることを理解するのも大切だと理解できるようになった。

何度も頭に浮かんだ言葉は、「できないことばかり考えるのではなく、できることに集中する」というものだった。成し遂げられていないことより、これまでに成し遂げたことに目を向けよう。

成し遂げられなかったことは、際限なく増えていく。それでも成し遂げたことも増えていく。そのことを誇りに思おう。

正直なところ、成し遂げたことに目を向けられるだけでも、ずいぶんと人生はよくなるはずだと気づいた。

だから、あなたにもアドバイスしたい。あなたは今日、何をしただろうか？朝、目を覚まして何か1つでもやるべきことをやったのなら、それを祝おう。それを勝利と受け止めよう。今日は一息入れて、明日、調子がよければもっとできるかもしれない。また、あなたはできていないことばかりを頭に浮かべてストレスを感じるのではなく、もっと自由に生きる方法を学ぶこともできる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり、「人生をやり直したい」と感じているときに必要なのは、

過去を完璧に修正することではない。

まずは、「自分は何もできていない」という思い込みから抜け出すことだ。

人は、できなかったことばかり見続けると、自分の人生そのものを否定し始める。

だが、本当は違う。

ここまで生きてきたこと。踏ん張ってきたこと。今日をなんとか終えたこと。

それも、確かに“積み上げてきたもの”なのだ。

だからこそ、できていないことばかりを責めない。

小さくても、「今日できたこと」に目を向ける。

その積み重ねが、「もう遅い」という感覚を少しずつ変え、

人生を前に進める力になっていくのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）