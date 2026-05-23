「お風呂でひらめくことが多い」――“函館の夜”に導かれた開発者が“65％規制の壁”を突破するまで 『CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア』誕生の裏側にあった“ひらめき”の源泉

「お風呂でひらめくことが多い」――“函館の夜”に導かれた開発者が“65％規制の壁”を突破するまで 『CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア』誕生の裏側にあった“ひらめき”の源泉