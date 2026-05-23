『本好きの下剋上』第八章「フェルディナンドの課題」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第八章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、5月30日（土）夕方5時30分放送、第八章「フェルディナンドの課題」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第八章「フェルディナンドの課題」 あらすじ＞
ローゼマインに引き取られていった子供を奪い返そうと、小神殿を襲撃するハッセの町民達。
あくまでも逆らい続けるハッセの町長について、神官長・フェルディナンドはローゼマインに課
題を与える。それは貴族としての器量を試すものだった……。
貴族社会との常識の違いに悩み、一向に解決方法を見つけられないローゼマイン。
そんな中、ギルベルタ商会のルッツとベンノに課題について相談すると、思いもよらない言葉
が返ってくる。
＞＞＞第八章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第八章「フェルディナンドの課題」 あらすじ＞
ローゼマインに引き取られていった子供を奪い返そうと、小神殿を襲撃するハッセの町民達。
あくまでも逆らい続けるハッセの町長について、神官長・フェルディナンドはローゼマインに課
題を与える。それは貴族としての器量を試すものだった……。
貴族社会との常識の違いに悩み、一向に解決方法を見つけられないローゼマイン。
そんな中、ギルベルタ商会のルッツとベンノに課題について相談すると、思いもよらない言葉
が返ってくる。
＞＞＞第八章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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