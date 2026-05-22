ゴールデンボンバー樽美酒研二、赤飯に鮭…ヘルシー料理披露「無駄がない」「健康的」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が5月21日、自身のInstagramを更新。健康的な食事の写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳金爆メンバー「無駄がない」ヘルシー料理披露
樽美酒は「ただ⋯心も体も満たされてます」「このご時世いつ好きなもの食べられなくなるか分からんからしっかり噛み締めておきます よく噛んで⋯いただきます」とつづり、写真を投稿。合わせて公開された写真には「久しぶりにご飯の写真」「何も変わらない⋯多分一生この感じ⋯」と気持ちを表明し、ガラスボウルの中に入った赤飯と鍋のままの鮭とみられる魚に大根を乗せたものを披露している。
この投稿には「素材が生かされてて美味しそう」「健康的なご飯」「ヘルシーで見習います」「体が喜ぶメニューですね」「無駄がないメニュー見習います」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳金爆メンバー「無駄がない」ヘルシー料理披露
◆樽美酒研二、健康的なご飯を披露
樽美酒は「ただ⋯心も体も満たされてます」「このご時世いつ好きなもの食べられなくなるか分からんからしっかり噛み締めておきます よく噛んで⋯いただきます」とつづり、写真を投稿。合わせて公開された写真には「久しぶりにご飯の写真」「何も変わらない⋯多分一生この感じ⋯」と気持ちを表明し、ガラスボウルの中に入った赤飯と鍋のままの鮭とみられる魚に大根を乗せたものを披露している。
◆樽美酒研二の投稿に反響
この投稿には「素材が生かされてて美味しそう」「健康的なご飯」「ヘルシーで見習います」「体が喜ぶメニューですね」「無駄がないメニュー見習います」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】