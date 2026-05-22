ケンドーコバヤシ「あと20年は家庭持たない」と思う後輩芸人明かす「結婚となると機が熟すまで待つタイプ」
【モデルプレス＝2026/05/22】お笑いタレントのケンドーコバヤシが21日、BS朝日「家呑み華大」（毎週木曜よる10時〜）にゲスト出演。「あと20年は家庭持たないな」と思う後輩芸人を明かした。
【写真】ケンコバが「あと20年は家庭持たない」と思う後輩芸人
この日は放送100回突破記念として、初のゲストであるケンドーコバヤシを迎え、博多華丸・大吉と3人で家呑みトークを展開した。
博多大吉が「誘える後輩がさ、年々いなくなって…。後輩がいなくなっちゃったって感じることない？本当あるよ」と切り出すと、ケンドーコバヤシも「僕なんかもやっぱり、全員家庭持ちましたから」と同調。飲み仲間として、お笑い芸人のネゴシックス、ムーディ勝山、若井おさむ、バナナマン・日村勇紀の名前を挙げつつ「でもやっぱり、こいつあと20年は家庭持たないなってやつ何人かキープしてます」と語った。
“キープ”している人物を聞かれると「山添とか」と相席スタートの山添寛の名前を挙げ「ちょっと家庭は遅そうでしょ？あの感じなら」とコメント。大吉が「いやでも、彼、意外と真面目なんじゃないかなって私は踏んでますが」と返すと、ケンドーコバヤシは「もちろんね、パートナーの前では真面目だと思いますけどね。でもまあ、結婚となると機が熟すまで待つタイプやと思いますけどね。相当。勢いで行かないというか」と分析した。（modelpress編集部）
情報：BS朝日
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【写真】ケンコバが「あと20年は家庭持たない」と思う後輩芸人
◆ケンドーコバヤシ、飲み仲間明かす
この日は放送100回突破記念として、初のゲストであるケンドーコバヤシを迎え、博多華丸・大吉と3人で家呑みトークを展開した。
博多大吉が「誘える後輩がさ、年々いなくなって…。後輩がいなくなっちゃったって感じることない？本当あるよ」と切り出すと、ケンドーコバヤシも「僕なんかもやっぱり、全員家庭持ちましたから」と同調。飲み仲間として、お笑い芸人のネゴシックス、ムーディ勝山、若井おさむ、バナナマン・日村勇紀の名前を挙げつつ「でもやっぱり、こいつあと20年は家庭持たないなってやつ何人かキープしてます」と語った。
◆ケンドーコバヤシ「あと20年は家庭持たない」と思う後輩芸人
“キープ”している人物を聞かれると「山添とか」と相席スタートの山添寛の名前を挙げ「ちょっと家庭は遅そうでしょ？あの感じなら」とコメント。大吉が「いやでも、彼、意外と真面目なんじゃないかなって私は踏んでますが」と返すと、ケンドーコバヤシは「もちろんね、パートナーの前では真面目だと思いますけどね。でもまあ、結婚となると機が熟すまで待つタイプやと思いますけどね。相当。勢いで行かないというか」と分析した。（modelpress編集部）
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