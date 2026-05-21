俳優の黒川想矢さん（16）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベント舞台挨拶に登場。主演の舘ひろしさん（76）との映画初共演に喜びを語りました。

映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開 配給：東映）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。黒川さんは、南条との出会いで人生が変わっていく少年・来宮亮を演じます。

■黒川想矢「ずっと夢だった」 舘ひろしと共演

舘さんと同じ、舘プロに所属する黒川さん。舘さんとの映画初共演について「僕にとってはもうずっと夢だったので、舘さんと映画で共演させていただくなんて。なので、こんなにも早くご一緒させていただける日が来るなんて、僕はちょっと早いなって感じることもあったんですけど。でも、学ぶことが本当、毎日たくさんで楽しかったです」と喜びを明かしました。

また、撮影現場では舘さんから「想矢ハートだぞ。心で演じることが大切なんだ」という言葉をかけられたという黒川さん。舘さんからの教えについて、「うれしいときは笑うとか、悲しいときは泣くとか、そういうことだけじゃなくて。何よりも“感じる”っていうことが1番大切なんだっていうことを教えてもらえたのは、僕にとってすごく勉強になったというところですね」と振り返りました。

■舘ひろし「黒川想矢についていきます」

一方、舘さんは黒川さんについて、「すごい俳優さんで、本当に勉強になります」と絶賛。今作への出演については「本当はもっともっと学校に行かなきゃいけないんで、いつもなるべく学校に行けと言っているんですけれども、この作品に関しては、これは“なんとしてでも想矢をとれ”と無理やり。これで学校の成績が下がったら私の責任です」と明かしました。黒川さんは司会者から「（成績は）大丈夫そうですよね？」と聞かれると、「大丈夫です（笑）」と答え、会場が笑いで包まれました。

また、“脚本を書くこと”にハマっているという黒川さんは、“将来成し遂げたいこと”について「（脚本を）いつかちゃんと書いて、形にできたらいいな」とコメント。それを聞いた舘さんは「すごいですよ、本当に。黒川想矢についていきます」と笑顔で話しました。

舞台挨拶には黒川さんや舘さんの他にも西野七瀬さん、真矢ミキさん、南野陽子さん、宇崎竜童さん、河合勇人監督も登壇しました。