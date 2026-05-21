俳優の榮倉奈々さん（38）が21日、『ポムポムポーションCAFE』のオープニングイベントに登場。サンリオの人気キャラクター・ポムポムプリンと対面し、笑顔を見せました。

ポムポムプリンは、今年でデビュー30周年を迎えるゴールデンレトリーバーの男のコ。今回六本木ヒルズに4日間限定でオープンする『ポムポムポーションCAFE』で、店長をつとめます。

お客様第一号として登場した榮倉さんは「私、小学校のときからプリン（ポムポムプリン）大好きで、その隣のマフィンちゃんも大好きだったので」と語りました。

■ポムポムプリンと対面「結構軽めに動けるんですね」

その後、いよいよ憧れのポムポムプリン店長が壇上に登場。軽快な動きを見た榮倉さんは「結構軽めに動けるんですね」と驚いた様子を見せました。

その後もメロメロな様子の榮倉さん。カフェドリンクを試飲する場面では、ポムポムプリン店長から「奈々さん、めしあがれ」と声をかけられると「今、名前呼ばれたのに全部持っていかれました。うれしい〜。“奈々さん”って呼ぶんですね」と喜びを爆発させました。

■2児の母「子どもとの思い出作りに」

2016年に俳優の賀来賢人さんと結婚し、2017年に第1子、2021年に第2子が誕生。現在2児の子育て中の榮倉さんは、カフェについて「子どもとの思い出作りに、なんか家族で来たら楽しいかななんて思いながら見させてもらいました」とコメント。

最後に、この夏行ってみたい場所を聞かれると「日本のステキな避暑地に行ってみたいなと思って。具体的にどこっていうわけじゃないんですけども、きっと暑くはなると思うので。日本のステキな場所巡りっていうのをしてみたいです」と話しました。