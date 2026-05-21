藤原竜也×広瀬アリス『全領域異常解決室』映画版は2部作に 公開時期は2026年秋→2027年春に変更
映画化が発表されていた、俳優の藤原竜也主演、広瀬アリスがヒロインを務めたフジテレビ系ドラマ『全領域異常解決室』（通称・ゼンケツ）が、2作連続公開の映画プロジェクトとして再始動。公開時期も、2026年秋から2027年春へ変更されることが発表された。
【画像】ドラマ最終話でみせた“神々”の名場面
同ドラマは、2024年10月期に放送された超常現象ミステリー。当初は不可解な異常事件を追うサスペンスとして展開していたが、物語中盤から“日本の神々”を巡る壮大な神話ストーリーへと転換。その大胆な世界観と予測不能な展開が話題を呼んだ。
主人公・興玉雅を藤原、ヒロイン・雨野小夢を広瀬が演じ、人間を守る神々と新たな神との戦いを描いた本作は、SNSでも大きな反響を呼び、先行配信の新規加入者数で歴代No.1を記録するなど高い人気を獲得した。
ドラマ終了後には、「終わってほしくない」「続きが見たい」といった声が相次ぎ、昨年には映画化が発表されていた。
今回、その映画化が“2作連続公開”というビッグプロジェクトに発展。脚本はドラマ版に続き黒岩勉が完全オリジナルストーリーを書き下ろし。監督は石川淳一、プロデューサーは成河広明が担当する。
ドラマではゼンケツメンバーと謎の神「ヒルコ」との戦いや、興玉と小夢の悠久の時を超えた絆が描かれてきたが、映画はドラマのその後を紡ぎ、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る。
1作目は、ドラマ最終回から2年後が舞台。重要な神々を失い、世界は未だ不安定な状況にある中、各地で謎に満ちた立てこもり事件が発生。別々の道を歩み始めていた興玉と小夢が、新たな事件をきっかけに再び運命を交差させていく。
2作目は、謎の組織によるテロ行為が発生。神々が宿る古の都・京都を舞台に一大事件が巻き起こり、やがて人間の世界と神々の世界の調和も崩れ始め…。興玉や小夢らゼンケツメンバーのみならず、京都メンバーをも巻き込んだ、かつてないスケールのスペクタクルで不可解な超常現象が勃発する。そして、最高神・アマテラスオオミカミが登場。人間界と神々の世界、双方の危機へと迫っていくという。
あわせて解禁された“スーパーティザービジュアル”には、一筋の涙を流す興玉と、憂いを帯びた表情の小夢の姿を収録。ドラマから続く2人の関係性や、それぞれが背負う運命を感じさせる印象的なビジュアルとなっている。
果たして、小夢はアメノウズメノミコトとしての記憶を取り戻すのか。そして神々と人間の未来はどうなるのか。壮大なスケールで描かれる“ゼンケツ”新章に期待が高まる。
なお、連続ドラマ『全領域異常解決室』はNetflix、Amazon Prime Video、FODで配信中。
【画像】ドラマ最終話でみせた“神々”の名場面
同ドラマは、2024年10月期に放送された超常現象ミステリー。当初は不可解な異常事件を追うサスペンスとして展開していたが、物語中盤から“日本の神々”を巡る壮大な神話ストーリーへと転換。その大胆な世界観と予測不能な展開が話題を呼んだ。
ドラマ終了後には、「終わってほしくない」「続きが見たい」といった声が相次ぎ、昨年には映画化が発表されていた。
今回、その映画化が“2作連続公開”というビッグプロジェクトに発展。脚本はドラマ版に続き黒岩勉が完全オリジナルストーリーを書き下ろし。監督は石川淳一、プロデューサーは成河広明が担当する。
ドラマではゼンケツメンバーと謎の神「ヒルコ」との戦いや、興玉と小夢の悠久の時を超えた絆が描かれてきたが、映画はドラマのその後を紡ぎ、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る。
1作目は、ドラマ最終回から2年後が舞台。重要な神々を失い、世界は未だ不安定な状況にある中、各地で謎に満ちた立てこもり事件が発生。別々の道を歩み始めていた興玉と小夢が、新たな事件をきっかけに再び運命を交差させていく。
2作目は、謎の組織によるテロ行為が発生。神々が宿る古の都・京都を舞台に一大事件が巻き起こり、やがて人間の世界と神々の世界の調和も崩れ始め…。興玉や小夢らゼンケツメンバーのみならず、京都メンバーをも巻き込んだ、かつてないスケールのスペクタクルで不可解な超常現象が勃発する。そして、最高神・アマテラスオオミカミが登場。人間界と神々の世界、双方の危機へと迫っていくという。
あわせて解禁された“スーパーティザービジュアル”には、一筋の涙を流す興玉と、憂いを帯びた表情の小夢の姿を収録。ドラマから続く2人の関係性や、それぞれが背負う運命を感じさせる印象的なビジュアルとなっている。
果たして、小夢はアメノウズメノミコトとしての記憶を取り戻すのか。そして神々と人間の未来はどうなるのか。壮大なスケールで描かれる“ゼンケツ”新章に期待が高まる。
なお、連続ドラマ『全領域異常解決室』はNetflix、Amazon Prime Video、FODで配信中。