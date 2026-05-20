東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のフードスーベニアが2026年7月7日（火）より登場します。

今回は、対象のドリンクにプラスして購入できる「スーベニアドリンクボトル」を紹介します！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアドリンクボトル

価格：対象メニューにプラス 1,300円

販売店舗・期間：

・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2026年8月24日） 対象メニュー：スパークリングドリンク

・ドックサイドダイナー（2026年7月7日 〜 2026年8月24日） 対象メニュー：スパークリングドリンク

・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月7日 〜 2026年9月13日） 対象メニュー：スパークリングドリンク

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。スーベニア単品で購入することはできません。

対象のドリンクにプラス1,300円で付けることができるスーベニアドリンクボトル。

ダッフィーたちが青色探しの旅をしている様子がデザインされています。

クリアなボトルなので、中に入れたドリンクが見えるのもかわいいポイントです！

スーベニアドリンクボトルは2026年7月1日より新登場するスパークリングドリンク（紅茶＆オレンジ）に付けることができます。

あわせてチェックしてみてくださいね！

水分補給に便利な、毎日持ち歩きたくなるキュートなボトル。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアドリンクボトルの紹介でした。

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※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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