¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡õ¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö£´´°Éõ¤â¤·¤Æ¤ë¤Î⁉¡×
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à£²£°£²£¶¡×¤ÎÍ×¹àÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬£²£°Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á´¥»¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÈÁ´¥Ñ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÎ¨¤¤¤ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ºå¿ÀÀª¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¦¥Ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¡Ê£µ·î£±£´Æü»þÅÀ¡Ë¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿Î¾´ÆÆÄ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥È¥Æ¥ë¡×¤È¥ê¡¼¥°»°´§¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡¢µå³¦¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ãæ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ê²ñ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç£´´°Éõ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£¸¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢Âë¤Î¾¤Ï¡Ö£´´°Éõ¤â¤·¤Æ¤ë¤Î⁉¡×¤È»×¤ï¤ºÈ¿±þ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò°µÅÝ¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Î£µ·îÃæÈ×¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±Àï¤Ï£··î£²£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢Âè£²Àï¤Ï£··î£²£¹Æü¤ËÉÙ»³»ÔÌ±µå¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ëÀï¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£