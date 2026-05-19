MLB Japan公式Xは5月17日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、チームメートのマイク・バシル（26）から魔法をかけられるような一幕を公開した。投稿では「村上宗隆 ホームランを打つ魔法にかかる？」と添え、ダグアウトでのユーモラスなやり取りと、その直後に放った本塁打を紹介している。

【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開 「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響

動画では、ベンチに座る村上に向かって、バシルが魔法の杖のようなものを振り、呪文をかけるようなしぐさを見せている。村上は驚いたような表情で応じ、その後の打席で左中間スタンドへ16号ホームラン。ダグアウトに戻ると、バシルが再び杖を手に迎え、チームメートとともに盛り上がる様子が収められている。

【画像】ベンチで魔法をかけられる村上（画像はMLB Japan公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「日本のベンチではまず見れない光景」「この魔法、毎打席やって下さい」「これ好き過ぎるんですけど。村上さん、ほんとチームに馴染んでる。馴染み過ぎてるまである」「あの儀式、即効性ありすぎて笑う」といった声が寄せられている。