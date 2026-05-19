年に1度のプロ野球1軍公式戦 倉敷市で阪神vs中日戦 岡山出身・岡城快生がスタメンに抜擢
球場に集まったファン マスカットスタジアム(倉敷市中庄 午後4時ごろ)
岡山県で年に1度のプロ野球・1軍公式戦です。倉敷市で阪神対中日の試合が19日行われています。
（記者リポート）
「試合開始2時間前ですが、スタジアムは多くのファンの熱気に包まれています」
倉敷市のマスカットスタジアムで戦うのは、現在セ・リーグ2位の阪神と6位の中日。
岡山では2026年最初で最後のプロ野球1軍公式戦ということもあり、チケットは前売りで完売。平日にもかかわらず多くのファンが集まりました。
（阪神ファン）
「優勝～！阪神優勝～！イェーイ！」
「阪神頑張れ～！」
（中日ファン）
「ドラゴンズが勝つところが見たい」
この試合の注目は、阪神のドラフト3位ルーキー、岡山一宮高校出身の岡城快生。ここまで9試合に出場している岡城にとって故郷・岡山での凱旋試合。1番・センターでスタメンに抜擢されました。
（岡城選手のファン）
「打ちまくってほしい、打ちに、打ちに、打ちまくって、ぜひヒーローインタビューに。地元で、せっかくなので」
「桃とマスカットのようにフレッシュに頑張れ！」
岡城が練習に励んだ岡山市の少年野球チーム「岡山庭瀬シャークス」の後輩たちもエールを送ります。
（岡山庭瀬シャークス／キャプテン）
「岡城選手は打つところや守るところが一級品だと思うので、そこで活躍してほしいと思います」
「岡城選手、頑張れ～！」
試合は午後6時に始まり、熱い戦いが続いています。