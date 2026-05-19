

球場に集まったファン マスカットスタジアム(倉敷市中庄 午後4時ごろ)

岡山県で年に1度のプロ野球・1軍公式戦です。倉敷市で阪神対中日の試合が19日行われています。

（記者リポート）

「試合開始2時間前ですが、スタジアムは多くのファンの熱気に包まれています」

倉敷市のマスカットスタジアムで戦うのは、現在セ・リーグ2位の阪神と6位の中日。

岡山では2026年最初で最後のプロ野球1軍公式戦ということもあり、チケットは前売りで完売。平日にもかかわらず多くのファンが集まりました。

（阪神ファン）

「優勝～！阪神優勝～！イェーイ！」

「阪神頑張れ～！」

（中日ファン）

「ドラゴンズが勝つところが見たい」

この試合の注目は、阪神のドラフト3位ルーキー、岡山一宮高校出身の岡城快生。ここまで9試合に出場している岡城にとって故郷・岡山での凱旋試合。1番・センターでスタメンに抜擢されました。

（岡城選手のファン）

「打ちまくってほしい、打ちに、打ちに、打ちまくって、ぜひヒーローインタビューに。地元で、せっかくなので」

「桃とマスカットのようにフレッシュに頑張れ！」

岡城が練習に励んだ岡山市の少年野球チーム「岡山庭瀬シャークス」の後輩たちもエールを送ります。

（岡山庭瀬シャークス／キャプテン）

「岡城選手は打つところや守るところが一級品だと思うので、そこで活躍してほしいと思います」

「岡城選手、頑張れ～！」

試合は午後6時に始まり、熱い戦いが続いています。