クリスピー・クリーム・ドーナツから発売されている、ジェリーが“ちゅるん”と弾ける、フルーツの組み合わせを楽しむ夏限定のドリンク「ピーチジェリー in ソーダ」シリーズ。

2026年は“果肉入り”でさらにフルーティーに仕上げられた「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー』と「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」の2種が発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー／ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」

価格：テイクアウト 各615円(税込)／イートイン 各627円(税込)

販売期間：2026年5月27日（水）〜8月下旬予定 ※なくなり次第終了

販売店舗：クリスピー・クリーム･ドーナツ店舗 ※一部店舗及び催事、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店を除く

ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年人気を博している、サマーシーズン限定のクリスピー・クリーム・ドーナツ定番ドリンク「ジェリー in ソーダ」

2026年はジェリーと一緒に“果肉”も加え、さらにフルーティーに進化した2メニューが登場します。

“ちゅるん”とした食感のジェリーにソフトでジューシーな果肉感を加えることで、よりリッチで爽やかな味わいを楽しめる、これからの季節にぴったりの“フルーツソーダ”です☆

ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー

ピーチのやさしい甘さとマンゴーの濃厚な味わいを組み合わせ、デザート感覚で楽しめるトロピカルな「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー」

やわらかな白桃果肉と“ちゅるん”と弾ける白桃ジェリーが、やさしい甘さのホワイトピーチシロップと芳醇な香りのマンゴーシロップを加えたソーダに入っています。

ピーチとマンゴー、ふたつのフルーツがみずみずしく広がる夏らしい“フルーツソーダ”です。

ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ

オレンジのジューシーな甘さと、ピンクグレープフルーツの華やかな酸味を楽しめる、すっきりとした味わいの「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ」

ピンクグレープフルーツシロップを加えたソーダにオレンジ果肉、そして柑橘と相性のいい白桃のジェリーを入れて風味を重ねています。

2種類の柑橘が織りなす爽快感が、暑い夏にぴったりな一杯です。

ジューシーな果肉とちゅるんとしたジェリー、ふたつの食感を楽しめる、夏限定の“フルーツソーダ”とともに、気温が上がるこれからの季節に爽やかなドーナツ体験が楽しめるドリンク。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2026年5月27日より販売される「ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー」と「ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」の紹介でした☆

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※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

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