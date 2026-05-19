『スパイダーマン』シリーズや『ディザスター・アーティスト』（2017）などで知られるジェームズ・フランコが、『ランボー』前日譚映画『John Rambo（原題）』に出演することがわかった。米が報じている。

物語はベトナム戦争期を背景にした前日譚となり、ジョン・ランボーという男が、いかにして“ランボー”になったのかを描く作品になる見込みだ。

本作でフランコは小規模な役を演じると報じられているが、キャラクターの詳細は不明。現在、カンヌ国際映画祭に出席しているフランコは米Deadlineに対し、作品名を明かさないまま「大手スタジオ映画」の撮影を終えたことを示唆。この映画は「今夏には公開されないでしょうが、今年の終わりか2027年の春夏頃になると思います」とコメントしている。

本作は、すでにタイで撮影を終了している。若きジョン・ランボー役を演じるのは、『ストリートファイター／ザ・ムービー』のケン役で注目されているノア・センティネオ。ジョンの上官にして導き手となるトラウトマン少佐役には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でおなじみのデヴィッド・ハーバーがキャスティングされている。

そのほか、『罪人たち』（2025）などに出演しているヤオ、『ワイルド・スピード』シリーズ2作でアール役を演じたジェイソン・トビン、「ウイニング・タイム -レイカーズ帝国の誕生-」のクインシー・アイザイア、『ヘルボーイ／ザ・クルキッドマン』（2024）のジェファーソン・ホワイト、「エイリアン：アース」などのタイメ・タプティムトンも出演する。

監督は『SISU／シス 不死身の男』のヤルマリ・ヘランダー、脚本はロリー・ヘインズ＆ソラブ・ノシルヴァーニが手がける。シルヴェスター・スタローンが製作総指揮として参加することも伝えられている。

フランコは、『スプリング・ブレイカーズ』（2012）や『ディザスター・アーティスト』（2017）で高い評価を受けた一方、2018年に複数の女性から性加害の告発を受け、翌2019年には別件で集団訴訟を起こされた。この訴訟は2021年に和解している。その後、フランコは性依存症の治療に取り組んでいることを明かし、2022年に映画『Alina of Cuba（原題）』のフィデル・カストロ役で。以降も『ラルウィンチ 帝国の崩壊』（2024）や『Squali（原題）』（2025）などへの出演が続いている。

『ランボー』前日譚映画『John Rambo（原題）』の公開時期は未定。

Source: