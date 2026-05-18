ボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションとの共催で興行を開催することを発表した。同ジムが後楽園ホールで主催興行を行うのは初めて。近年、関東の大学出身選手の入門が続いていることもあり、より多くの知人が現地で応援できる後楽園ホールでの興行を企画。メインイベントでは昨年度のバンタム級新人王で日本同級１１位・光富元（２４）＝六島＝が、５４キロ契約８回戦で岸部久也（２６）＝角海老宝石＝と対戦する。

六島ジムの枝川孝会長は、同興行に元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田凌佑（２９）＝六島＝が何らかの形で参加するプランを明かした。「リングに上げてトークショーでもやりたい。次の試合が決まっているかもしれない」と予告した。

西田は２月にＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦に完勝しており、指名挑戦権を獲得。ただ、王者が４団体のベルトを保持する井上尚弥（大橋）だけに、ＩＢＦの挑戦権だけでは今後の動向がはっきりしない状況。今月２４日からベトナム・ホーチャムで開催されるＩＢＦの年次総会でタイトル戦の方向性などが明確になるとみられ、西田陣営も出席を予定している。挑戦者決定戦でカットした左まぶたの傷も治り、陣営によると練習も再開しているという。