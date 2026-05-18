TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが18日に更新され、新たなイラストが公開された。説明が一切ない“意味深投稿”はこれで20日連続。この日の正午には、前日まで19日間続いてきたキャラクターのイラスト投稿を1枚にまとめた画像も投稿されるなど、続編の放送を前に、ネット上で話題を呼んでいる。

この日の正午、前日まで19日間続いてきたキャラクターのイラスト投稿を1枚にまとめたもの画像が投稿された。合計22人おり「キャライラスト大集合」「集まったね〜！」「出揃った？何のメンツだ」「このままLINEスタンプ作ってください」「答え合わせはまだですか」「ドラムとジャミーンが似てる」などさまざまな反応が寄せられた。

さらにこの日の夕方、新たに投稿された画像は新キャラと思しき男性。スーツ姿で後ろ手を組み、ひげをたくわえている。ネット上では「誰？」「新しい登場人物かな!!」「謎の老人…どこかの企業人なのか」「謎 重要人物？」「長野専務がメガネを外して、別の顔を見せた姿だと考えると面白い」など、考察する声が上がった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。