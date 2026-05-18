サッカー日本代表・板倉滉、連載コラムを加筆修正した初の著書『やるよ、俺は！』6月10日発売
サッカー日本代表の板倉滉による初の著書『やるよ、俺は！〜サッカー日本代表・板倉滉の成長哲学〜』が、6月10日に集英社より発売されることが決定した。
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本書は、日本代表として活躍し、オランダ1部の名門クラブ・アヤックスでクラブ史上初の日本人選手となった板倉による初の著書。彼がいかにして日本代表へ上り詰め、世界の舞台に立つまで成長したのかを、自らの言葉と関係者の証言を通して明らかにしていく。4年前から「週刊プレイボーイ」で連載されてきたコラム「やるよ、俺は！」を大幅に加筆・修正のうえ書籍化した。
板倉は1997年1月27日生まれ、神奈川県出身のDF。川崎フロンターレの下部組織で育ち、2016年にトップチームでプロデビューを果たした。その後、ベガルタ仙台、マンチェスター・シティFC、FCフローニンゲン、シャルケ04、ボルシアMGを渡り歩き、2025年8月にオランダ1部の名門アヤックスへ完全移籍。2019年5月からはサッカー日本代表としてもプレーしている。また、2022年には自身の名を冠した未来創造プロジェクト「KCP（Ko creation project）」を主宰している。
板倉滉著『やるよ、俺は！〜サッカー日本代表・板倉滉の成長哲学〜』は、集英社より6月10日発売。価格1980円（税込）。
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本書は、日本代表として活躍し、オランダ1部の名門クラブ・アヤックスでクラブ史上初の日本人選手となった板倉による初の著書。彼がいかにして日本代表へ上り詰め、世界の舞台に立つまで成長したのかを、自らの言葉と関係者の証言を通して明らかにしていく。4年前から「週刊プレイボーイ」で連載されてきたコラム「やるよ、俺は！」を大幅に加筆・修正のうえ書籍化した。
板倉滉著『やるよ、俺は！〜サッカー日本代表・板倉滉の成長哲学〜』は、集英社より6月10日発売。価格1980円（税込）。