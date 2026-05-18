◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセン

折り合えさえつけば、距離に不安はない。母に１６年のオークス馬シンハライトを持つアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が好気配だ。１週前は武豊騎手が騎乗し、栗東・ＤＰコースで外ディーンズリスター（７歳１勝クラス）、中オリバナム（４歳２勝クラス）と３頭併せ。直線で軽く促されると、追えばさらに伸びそうな脚いろで鋭伸し、１馬身先着した。斉藤崇調教師は「悪くなかったと思います。動きは相変わらずいいですね」と走りに好感触をつかんでいた。

他馬がゲートをこじ開け、発走が遅れた前走の桜花賞は５着に敗れた。それでもラスト３ハロンはメンバーで３番目の３３秒８の脚で追い込んでおり、能力は見せていた。トレーナーは「前走はゲートがやり直しで気持ちが切れちゃったかな。あのペースでは厳しかった」と力は出し切っていない様子。「中身はできていると思うんですけど、ちょっとでもいい状態で競馬に向かえたら」と指揮官。長く広い東京コースで切れ味を生かし、母シンハライトとの親子制覇を狙う。