「M!lkのパクリみたい」騎士X、新曲MVに「既視感あっておもろい」「荒れてるのかわいそう」の声
2.5次元ビジュアル系グループ「騎士X - Knight X -」の公式X（旧Twitter）アカウントは5月17日、投稿を更新。新曲『天才ですまん！』のミュージックビデオに「M!lkのパクリみたい」「荒れてるのかわいそう」など、さまざまな声が寄せられています。
【画像】騎士Xの新曲『天才ですまん！』
X上では「M!lkのパクリみたい」「既視感あっておもろい」「同じ香りがするwww」といった反応が。しかし、一方で「M!LKのパクリとかdisられてるけど、製作者同じやないかい」「そらそうなるわなwwと納得」「荒れてるのかわいそう」などのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】騎士Xの新曲『天才ですまん！』
「M!LKのパクリとかdisられてるけど、製作者同じやないかい」同アカウントは、『天才ですまん！』のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルに公開したことを告知。作詞・作曲・編曲は、M!lkの『好きすぎて滅！』の作詞も手掛けたMUTEKI DEAD SNAKEさんが担当しました。音楽全体の雰囲気がどことなく『好きすぎて滅！』を思わせるのか、比較する声も数多く見られます。
『好きすぎて滅！』の“歌ってみた”動画もちなみに、騎士Xの公式YouTubeチャンネルは3月8日、『好きすぎて滅！』の“歌ってみた”動画を公開。ファンからは「きゅんきゅんしました」「Theアイドルみたいな曲を歌ってるのがなんだか新鮮」などの声が寄せられ、好評を博していました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)