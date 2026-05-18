お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。「有吉クイズ」内で探していた妻夏目三久さんのイヤリングが見つかったことを報告した。

番組では、自身が出演するテレビ朝日系「有吉クイズ」についてトーク。「2、3週前の放送で妻がなくしたイヤリングを探すって企画をやらせてもらったんですよ」と振り返り、「仕事を辞めたタイミングとか大事なタイミングで買ったイヤリングだったものですから、どうしても探したいっていう趣旨で」と説明した。

番組内では心当たりのある公園を中心に捜索し「結構真剣に探して、警察犬なんかも用意してもらって。私も手の爪泥だらけになりながら探したりして。（直前に訪れていた）お店なんかにもアポなしで行かせてもらって、それでもなかなかない」と発見に至らず。「最終的には買おうかなと思ったけど、買うことすらかなわなかったんですけども」と再び手に入らないことに落胆した。

しかし事態が急転。「残念だなと思っていたら、その番組を見たマンションの住人の方が数カ月前に拾って。マンションの入り口で」と説明。「『あのイヤリングきっと高価なものだし、マンションに預けるというか警察に預けた方がいいんじゃないか』とかいろいろ迷われてたみたいなんですけど、最終的にマンションに預けておこうと。マンションの管理室で預かってくれていたみたいで」と語った。

また「たまたま『有吉クイズ』見てらっしゃって。その人がうちの妻と会った時に『何かピアス落とされました？』って。『ご主人の番組でやってた』って。え！ ありがとうございます！ みたいな。行ったら本当にあって」と感激。「こういうことがあるんだと。当然いい人でありがたい話だなということもあったし。番組をやっていると広くいろんな人が見てくれるから」と驚きながら、「結局その企画をやらせていただいたおかげでそこにつながったと。本当に感謝だなと」としみじみと語った。

最後は改めて「本当にありがとうございますと。『有吉クイズ』さんもどうもありがとうございました」とお礼を述べていた。