【卓球】張本美和、父母＆兄・張本智和との“レア”な家族4ショットを公開 おそろいジャージ姿で笑顔「素敵なファミリー」「仲良し家族の様子がうかがえます」
卓球女子・日本代表の張本美和（17）が16日、自身のインスタグラムを更新。兄で卓球男子・日本代表の張本智和（22）、父母との“レア”な家族4ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「仲良し家族の様子がうかがえます」兄・張本智和＆父母との“レア”な家族4ショット披露の張本美和
張本兄妹は、4月28日〜5月10日にかけて開催された『2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）』に日本代表として出場。男女ともに銀メダルを獲得した。
美和は「いつもありがとう。久しぶりに家族全員揃った大会。試合をしてる時、どんな時でもそばにいる、目線の先にいることが私にとってなにより心強かったです。普段はなかなか家族4人で揃うことがないので、本当に幸せな時間でした」と家族一丸となって挑んだ大会であったことを明かし、おそろいのジャージ姿の家族4ショットをアップ。
投稿では、少し前に母の日だったことに触れ「お母さんいつもそばにいてくれて本当にありがとうございます。お買い物に付き合ってくれたり、ご飯を一緒に食べたり、何気ない会話をしたり。これからもっともっと恩返しができるように、今は卓球と勉強を頑張ります」と、母親への感謝の気持ちも記していた。
コメント欄には「最高の写真だね」「素敵なファミリーです！」「みなさん優しいお顔していて、仲良し家族の様子がうかがえます これからも幸せでありますように」「張本家族、大好き ご両親が2人を愛情深く、卓球だけでなく、人としての立ち振る舞いもしっかり教育されて、ほんとに見ていて気持ちが良い家族です」「これからも応援していますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「仲良し家族の様子がうかがえます」兄・張本智和＆父母との“レア”な家族4ショット披露の張本美和
張本兄妹は、4月28日〜5月10日にかけて開催された『2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）』に日本代表として出場。男女ともに銀メダルを獲得した。
美和は「いつもありがとう。久しぶりに家族全員揃った大会。試合をしてる時、どんな時でもそばにいる、目線の先にいることが私にとってなにより心強かったです。普段はなかなか家族4人で揃うことがないので、本当に幸せな時間でした」と家族一丸となって挑んだ大会であったことを明かし、おそろいのジャージ姿の家族4ショットをアップ。
コメント欄には「最高の写真だね」「素敵なファミリーです！」「みなさん優しいお顔していて、仲良し家族の様子がうかがえます これからも幸せでありますように」「張本家族、大好き ご両親が2人を愛情深く、卓球だけでなく、人としての立ち振る舞いもしっかり教育されて、ほんとに見ていて気持ちが良い家族です」「これからも応援していますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。