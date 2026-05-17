今治vs讃岐 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](アシさと)
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 2 梅木怜
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 11 佐野竜眞
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 77 村上悠緋
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 20 イ・ギサン
DF 29 田尾佳祐
DF 39 原野楼惟
MF 7 江口直生
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 2 梅木怜
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 36 久保恵音
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
MF 8 駒井善成
MF 14 森晃太
MF 17 持井響太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 11 佐野竜眞
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 77 村上悠緋
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 20 イ・ギサン
DF 29 田尾佳祐
DF 39 原野楼惟
MF 7 江口直生
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
監督
大嶽直人