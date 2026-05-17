◆「そりゃ響かないわ…」部下の信頼を削る上司の最悪な「聞く姿勢」

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

部下の本音を引き出す

「言葉以外」の同調スキル

部下にいくら的確なアドバイスをしたつもりでも、「どうも相手に響いていない」「表面的な会話で終わってしまう」と感じることはないでしょうか？

マネジメントにおいて、伝える「言葉」の内容はもちろん重要ですが、それ以上に相手の心を動かすのが「言葉以外」の態度です。部下との間に見えない壁を感じたときは、声のトーンや話すペースだけでなく、姿勢や身振り手振り、そして視線の向け方にも意識を向けてみましょう。

姿勢やジェスチャーを相手に合わせる

相手に安心感を与え、深い信頼関係を築くためには、身体的な動きの要素も相手に合わせていくことが効果的です。

たとえば、部下が深刻な相談や熱意を持って「前かがみ」になって話している場面を想像してみてください。その際、上司であるあなたが背もたれに寄りかかり、ふんぞり返った姿勢で聞いていたらどうでしょう。たとえ口先でどれほど素晴らしいアドバイスをしたとしても、部下は「本当に親身になってくれているのだろうか」と不信感を抱き、話は決してかみ合いません。

相手が前かがみならこちらも前かがみに姿勢を直し、大きなジェスチャーを交えて話す相手には、こちらも同じように大きなジェスチャーで応じてみましょう。それだけでも相手は無意識のうちに「自分に共感してくれている」と感じます。

「視線の向け方」も相手のタイプに合わせる

さらに、姿勢だけでなく「視線」の調整も重要なポイントです。コミュニケーションの際、相手の目をじっと見て話す部下には、こちらも誠実にしっかり目を見て返しましょう。

一方で、緊張しやすい部下や、考えをまとめながら話すために視線が定まらないタイプの部下もいます。そのような相手の目をじっと見つめ続けると、かえってプレッシャーを与えてしまいます。その場合は、こちらもあえて視線を外し気味にして話を聞くなど、細やかな調整から始めてみるといいでしょう。

ぎこちなさを越え、自然体で寄り添う

こうした「相手の動作に合わせる」というアプローチを意識的に実践しようとすると、最初はぎこちなく、ご自身でもなんだかしらじらしいことをしているように感じる可能性もあります。

しかし、意識的なコミュニケーションを繰り返すうちに、次第に慣れてきて自然体でできるようになってきます。相手の姿勢や視線に自分の状態を合わせることは、部下に対する「あなたを理解し、尊重しています」という無言のメッセージとなります。

結果として心理的安全性が高まり、マネジメントを飛躍的に円滑にする強力な土台となるはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。