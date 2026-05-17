みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）が楽天銀行に出資する方向で調整していることがわかった。

楽天グループとはすでに金融事業で提携関係にあるが、楽天が今秋にも行う事業再編に合わせて新たに出資を行う方向だ。「金利のある世界」の本格化で預金獲得の重要性が増す中、大手ネット銀との関係を強化し顧客基盤の拡大を狙う。

複数の関係者が明らかにした。みずほは現在、楽天カードの株式を１４・９９％保有するが、これを引き揚げて楽天銀への出資に切り替える方針。みずほ証券が４９％を持つ楽天証券への出資比率は維持する方向だ。

楽天グループは２月、傘下の楽天銀などの金融事業を再編する方針を示した。再編後も楽天銀の東京証券取引所プライム市場への上場は維持する方針で、楽天銀を中心に楽天カードや楽天証券を集約する方向で検討が進む。月内にも再編の方向性を発表する見通し。

みずほＦＧは２０２４年に、約１６５０億円で楽天カードの発行済み株式の１４・９９％を取得。「みずほ楽天カード」の共同発行や共通ポイントの拡充など、個人向け事業のテコ入れを図ってきた。

一方、楽天グループは携帯電話事業の初期投資がかさんで業績が悪化したことから、２２年以降、傘下企業にみずほＦＧの出資を受け入れ手元資金を確保した経緯がある。発行枚数３３００万枚超の楽天カードに対し、みずほＦＧの出資がなくなることで、楽天側の経営の自由度が高まるメリットもある。