◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）

阪神・村上が長いトンネルから抜け、またＴＯＲＡＣＯのハートをつかんだ。４回まで完全投球。完封目前の９回２死一、二塁から坂倉に適時打を浴び「まだ心の整理がついていない」と無念の降板となったが、被安打５の無四球９奪三振で４月３日・広島戦（マツダ）以来、６戦ぶりの２勝目を挙げた。「無駄なランナーを出さずに攻めていけたところがよかった」とうなずいた。

女性ファン向けイベント「ＴＯＲＡＣＯ ＤＡＹ」では、昨年５月１０日の中日戦でも初のマダックス（１００球未満での完封勝利）を達成。会心の勝利を届けていた。デーゲームは通算８試合で４勝無敗と相性抜群で、広島戦は自身５連勝。藤川監督は「非常に安定していましたし、いいゲームに持っていってくれた」とたたえた。

チームの連敗は２で止まり、首位・ヤクルトに１ゲーム差に迫った。昨季投手３冠に輝いた右腕は「ここで満足せず、次の試合へ臨める」と表情を引き締めた。（藤田 芽生）