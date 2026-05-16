セルティックがリーグ５連覇達成！ 前田大然が６戦連発となる劇的決勝弾！ 最終節で首位ハーツとの直接対決を制して逆転優勝

セルティックがリーグ５連覇達成！ 前田大然が６戦連発となる劇的決勝弾！ 最終節で首位ハーツとの直接対決を制して逆転優勝