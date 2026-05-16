セルティックがリーグ５連覇達成！ 前田大然が６戦連発となる劇的決勝弾！ 最終節で首位ハーツとの直接対決を制して逆転優勝
現地５月16日に開催されたスコットランドリーグの最終節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックがホームで首位のハーツと激突した。
リーグ５連覇を狙うセルティック。ハーツとの勝ち点差は１で、逆転優勝には勝利が必要ななか、この大一番にここまで公式戦５試合連続ゴール中の前田が先発、旗手はメンバー外となった。
セルティックは序盤から相手の堅い守備に苦戦し、決定機まで持ち込めない。すると43分、CKからシャンクランドにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。
それでも45＋１分、相手のハンドでPKを獲得。これをエンゲルスが確実に決めて試合を振り出しに戻した。このまま１−１で前半を終える。
迎えた後半、攻勢を強めるホームチームは63分にチャンスを作る。左サイドを突破した前田がクロスを供給するも、味方には合わない。
さらにその３分後にはショートコーナーの流れからティアニーの右からのクロスに前田が頭で合わせたが、枠を捉えられなかった。
畳み掛けるなか76分にはボックス手前の左寄りでFKを獲得。エンゲルスが直接狙うもゴール左に外れる。３分後にはイヘアナチョがコントロールショットを放ったが、左のポストを叩いた。
それでも87分、左からのクロスに飛び込んだ前田がダイレクトシュートを流し込んで劇的な勝ち越し弾を挙げた。日本人アタッカーはこれで公式戦６戦連発となった。
さらにセルティックは90＋８分に１点を追加して３−１で勝利。リーグ５連覇を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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リーグ５連覇を狙うセルティック。ハーツとの勝ち点差は１で、逆転優勝には勝利が必要ななか、この大一番にここまで公式戦５試合連続ゴール中の前田が先発、旗手はメンバー外となった。
セルティックは序盤から相手の堅い守備に苦戦し、決定機まで持ち込めない。すると43分、CKからシャンクランドにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。
迎えた後半、攻勢を強めるホームチームは63分にチャンスを作る。左サイドを突破した前田がクロスを供給するも、味方には合わない。
さらにその３分後にはショートコーナーの流れからティアニーの右からのクロスに前田が頭で合わせたが、枠を捉えられなかった。
畳み掛けるなか76分にはボックス手前の左寄りでFKを獲得。エンゲルスが直接狙うもゴール左に外れる。３分後にはイヘアナチョがコントロールショットを放ったが、左のポストを叩いた。
それでも87分、左からのクロスに飛び込んだ前田がダイレクトシュートを流し込んで劇的な勝ち越し弾を挙げた。日本人アタッカーはこれで公式戦６戦連発となった。
さらにセルティックは90＋８分に１点を追加して３−１で勝利。リーグ５連覇を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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