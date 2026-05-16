ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡが１６日、東京・ニッショーホールで春のコンサートツアー「〜Ｏｖｅｒｄｒｉｖｅ ＣＨＡｌｌｅｎｇｅ〜」を開催。会場に集まったファンを熱く盛り上げた。

４月から始まったツアーでこの日からホールでの公演をスタート。一曲目に披露した７月８日リリースのニューシングル「ダントツで愛して」からメンバー全員がアクセル全開。激しいギターサウンドが印象的な楽曲で、メンバーのパワフルな歌声に応えるかのように、会場の温度も一気に高まった。

ライブ終盤では、「ダントツ−」とともに収録されている両Ａ面のニューシングル「また、あなたに恋焦がれているんだ」を初パフォーマンス。相手を思う恋心から湧き出る希望を歌った一曲で、広本瑠璃と窪田七海がアコースティックギターを演奏した。

さらに、ニューシングルのアディショナルトラックとして収録され「ＩＤＯＬ ＢＡＴＴＬＥ ＡＬＩＶＥ」での優勝賞金５００万円を使って制作したＤａｎｃｅ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｖｉｄｅｏが話題の「ライアーライナー」、ユニット曲やアカペラでの歌唱など、パワフルにファンを楽しませた。

筒井澪心は「たくさんの方に囲まれながらライブができて本当にうれしい」と笑顔で語った。窪田は今回の公演を通して挑戦したアカペラとギター演奏に触れ、「最終日まで一生懸命全力でチャレンジして、もっと成長したい」と決意。斉藤円香も「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ の魅力をみなさんにどんどん伝えていきたい」とさらなるパワーアップを誓った。