女優の小泉今日子（60）が16日に放送されたパーソナリティーを務めるTBSラジオ「サステバ」（土曜後7・30）に出演。今月10日のライブツアー最終公演をもって年内休養することを発表しているが、今後の番組への関わり方を明かした。

1月にスタートした60歳を記念したライブツアーが10日の沖縄公演で終了。代表を務める制作会社の公式サイトでは9日までに「『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報告し、来年以降の仕事に関する問い合わせについても「お返事は休養明けとなる場合がございますのであらかじめご了承ください」と記していた。

この日の番組はツアー終了翌日の11日に沖縄で収録された。社会実業家の大石英司氏、TBSの上村彩子アナウンサーとともに番組に登場した小泉は「無事に終えまして」とツアー終了を報告。そして「サステバ、沖縄、この収録で、その後はちょっとお休みさせてもらいますけど、私いろんなところに旅するじゃないですか。各地でいろんなサステナブルなことだとか私が気になったことがあったら、iPhoneで音を収録してレポートしてサステバに送るので。ボイスレコーダーで録って。だから待っててください」と話し、休養中も番組に関わっていくことを明かした。

「その間、私たち2人でスタジオを守りましょうね」と言う上村アナに、小泉は「お願いします」と留守を託していた。

この日の番組では、10代で沖縄戦を経験し現在は平和の大切さを訴え続ける語り部の女性のインタビューが放送された。