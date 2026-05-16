黒木瞳、本名を“サラリ”と明かす 宝塚時代の親友が切磋琢磨した日々語る
俳優の黒木瞳（65）が、16日放送のテレビ朝日系『鶴瓶孝太郎 スターの今を大調査！』（後6：30）に出演。サラリと本名を明かした。
【写真】退団から40年…宝塚ファン必見！大地真央＆黒木瞳の2ショット
番組では黒木自らが、宝塚時代の天才同期の現在を取材。その同期とは、宝塚首席のヨウ明さん。黒木はヨウさんとの再会を喜びながら、切磋琢磨していた若手時代を振り返った。
同期入団で親友だったという2人。ヨウさんは「その時はまだ、（黒木に）福岡弁があったので、私が演劇指導をしておりました」と明かした。続けてヨウさんは「だけども、昭子ちゃんは、頭が良くて、お姉さんで…」と黒木の印象を語った。
するとVTRをスタジオで見守っていた小泉孝太郎が「昭子ちゃん？」とポツリと呟いた。これに黒木は「ああ…はい。本名です」と恥ずかしそうに答えた。
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番組では黒木自らが、宝塚時代の天才同期の現在を取材。その同期とは、宝塚首席のヨウ明さん。黒木はヨウさんとの再会を喜びながら、切磋琢磨していた若手時代を振り返った。
同期入団で親友だったという2人。ヨウさんは「その時はまだ、（黒木に）福岡弁があったので、私が演劇指導をしておりました」と明かした。続けてヨウさんは「だけども、昭子ちゃんは、頭が良くて、お姉さんで…」と黒木の印象を語った。
するとVTRをスタジオで見守っていた小泉孝太郎が「昭子ちゃん？」とポツリと呟いた。これに黒木は「ああ…はい。本名です」と恥ずかしそうに答えた。