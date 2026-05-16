◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡとの接戦を制して今季最長の５連勝とした。

投手では先発のウィットリーが５回３失点と粘投。６回以降は赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスが無失点リレーでつないだ。

１点リードの９回を締めたマルティネスはヤクルト・キハダに次ぐリーグ２位の１２セーブ目。東京ドーム通算セーブ数は４１となり、クルーン、石毛博史に次ぐ歴代単独３位となった。

ヒーローインタビューに呼ばれたマルティネス。リリーフ陣に好調の要因について聞かれると「ブルペンというのは家族みたいなもので。一人一人がお互い支え合うっていうのが大事だと思っているので」と明かした。

家族といえば、父、母、長男、次男などがあるが、マルティネスは自身の立ち位置を聞かれると、「ブルペンを見ていみたら若い投手が多いので。そういう意味ではお父さんとまではいかないですけど、たぶん…おじくらいだと思います」と爆笑した。

となると、ブルペンの「お父さん」は誰になるのか。「やっぱりそこは一番ベテランのコウタさん（中川皓太）だったり、今日も投げていた高梨さん、彼らがお父さんだと思います」と絆の深さを強調した。