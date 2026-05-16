「名探偵コナン」毛利蘭役・山崎和佳奈さん追悼 蘭登場シーンで追悼テロップ
【モデルプレス＝2026/05/16】日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（毎週土曜18時〜）で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが死去。これを受け、5月16日の放送ではテロップにて追悼した。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
この日の放送では、オープニングが終了すると、コナン、毛利小五郎、蘭が登場。すると、画面下部には「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」とテロップが流れた。この日は、山崎さんの訃報が発表されてから初の放送だった。
山崎さんは2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆「名探偵コナン」テロップにて山崎和佳奈さん追悼
この日の放送では、オープニングが終了すると、コナン、毛利小五郎、蘭が登場。すると、画面下部には「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」とテロップが流れた。この日は、山崎さんの訃報が発表されてから初の放送だった。
◆声優・山崎和佳奈さん死去
山崎さんは2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
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