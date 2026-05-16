被害者は「痛い、痛い！」と叫びながら死んでいく――。高度経済成長の裏で起きた「イタイイタイ病」は、企業の利益優先と環境汚染が生んだ悲劇だった。

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背骨が30センチ以上縮んだ患者もいたという凄惨な実態と、原因究明に挑んだ医師の闘いを、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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「利益優先」が招いた悲劇

高度経済成長期、日本の重化学工業化が進歩する傍ら、企業は利益優先のため、コスト削減を図り安全管理を怠った。結果、起こったのが環境汚染で、多くの人々が健康被害で苦しむことになる。

本章では地下水や河川水、空気中の浮遊物、ガス、食物などに含まれた有毒物質を摂取したことに起因する「四大公害病」を発生順に取り上げていく。

最初は、危険な数値のカドミウムを含む米を食べた人々の骨がもろくなり、「痛い！ 痛い！」と叫びながら衰弱死していった「イタイイタイ病」の悲劇である。

その謎の病気が最初に確認されたのは1911年（明治44年）のこと。場所は一級河川、神通川流域の富山県婦負郡婦中町（現・富山市）。症状は初期段階こそ肩、腰、膝が痛む程度だが、時間の経過とともに骨がスカスカになり、やがて呼吸したり寝返りを打つだけでも「痛い、痛い」と叫ぶほどの激痛に襲われ、骨折を繰り返したうえ最終的に寝たきりになり衰弱死に至るというものだ。

患者は主に出産経験のある35歳以上の女性。原因も治療法も全くわからず、長い間、地域特有の奇病として恐れられてきた。

それから35年が経過した1946年（昭和21年）、旧制金沢医科大学（現・金沢大学医学部）を卒業後、地元で開業医となった婦中町出身の萩野昇（1915−1990）が、この病に直面する。痛みに耐えながら神通川の水を利用した稲作に従事していた女性たちは苦痛のあまり「痛い！ 痛い！」と叫び、足は何箇所も折れ曲がり、満足に歩くことができない。

背骨が30センチ以上縮んだ

中には背骨が30センチ以上縮んだ患者もおり、診断しようにも腕を取っただけで骨折する有り様だった。彼女らは周囲からの差別はもちろん、家族からも遠ざけられながらも、脳だけは正常なため、自分で動けるものなら神通川に入水して自ら命を絶ちたいと漏らしたり、激痛に悶えながら衰弱死するなど、そこには家庭崩壊の悲劇も相次いでいた。

故郷の異常事態を救うべく、萩野は東京の疫学専門医らと原因解明に乗り出し、まずは試しにカルシウムの吸収を助けるビタミンDを患者に大量に処方したところ、症状が和らいだ。そこで「栄養失調」が原因と推測するが、特定の年代の女性ばかりが罹患していることから、この説はすぐに否定される。

次に萩野は患者の女性たちの大半が神通川流域に住む農家の人間であること、この病にかかると腎臓の働きが悪化し、体にカルシウムがほとんど吸収されないことで新しい骨を上手く作り出せないため、簡単に骨折を起こす体になっていたことを突き止める。そこから導き出された答えは一つ。原因は神通川の水にあるに違いない。

神通川上流では、19世紀末より三井金属鉱業の神岡鉱山が亜鉛を採掘・精錬していた。錆に強く頑丈な亜鉛は現在でも車や精密機器などのコーティングに使われているが、当初は日清戦争（1894−1895）、日露戦争（1904−1905）の武器や軍艦などの表面保護が主な用途だった。

しかし、太平洋戦争で日本の主要都市が焼土に化すと、崩壊後に立て直した建物の錆止めなどに使われ始める。そして、1950年代に入り冷蔵庫・洗濯機・掃除機のいわゆる「三種の神器」が一般家庭に普及したころ、亜鉛は暮らしに欠かせない存在になった。

神岡鉱山で採掘されていた亜鉛もまた然りで、全国で重宝される傍ら、工場の排水は神通川に垂れ流しにされていた。その中に混ざっていたのが「カドミウム」という物質だ。カドミウムは我々が普段食する米にも1キロあたり0.05ミリグラム程度含まれている。が、神通川の水に混ざっていたのは1キロあたり1ミリグラム。現在の法律で1キロあたり0.4ミリグラムで販売禁止になることを考えると、異常なまでに高い数値だ。

前記したように、神通川の水は田んぼに引かれ、長年米作りに利用されてきた。田んぼは一度水を張ると基本的に何ヶ月も張りっぱなしのため、稲はその間、カドミウム入りの水を吸い続けることになる。結果、出来上がるのが毒と化したカドミウム入りの汚染米。これがカルシウムの吸収を極端に邪魔し、骨をスカスカにするのだ。

病の原因はわかったが⋯

1955年、謎の奇病を調べるため『富山新聞』の記者が取材に訪れた際、看護師が患者を「イタイイタイさん」と呼んでいると聞き、萩野はそのまま「イタイイタイ病」と命名。1957年に開催された富山県医師会で、神岡鉱山から神通川に流された汚染水を利用した作物を摂取し続けたことが病気の原因とする「鉱毒説」を提唱する。

その後、他の農学者、疫学者の力を借り研究を進め、1961年6月には日本整形外科学会において、同鉱山が廃棄した水に含まれるカドミウムが病を発症させていることを正式に発表。

同時に、出産を経験した女性に患者が多いのも、彼女たちが過酷な農作業に就き日常的にカルシウムが不足していたことに加え、妊娠後は「脱灰作用」により、さらにカルシウム不足になり、そこにカドミウムが入り込むことで骨がスカスカになると、その理由を説明した。

しかし、この発表に対する世間の反応は極めて冷たかった。

〈「売名行為はやめろ」「誰も嫁に来てくれなくなる」イタイイタイ病の原因を発見したのに批判殺到⋯“酒浸りとなった医師”はなぜあきらめなかったのか（昭和46年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））