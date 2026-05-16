歌手の愛内里菜（45）が16日までに自身のインスタグラムを更新。芸能生活45周年を迎えた大物女優との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「大好きな観月ありさちゃんと」と題して投稿。「歌手デビュー35周年、そして芸能生活45周年！！本当におめでとうございます。子供の頃から第一線で走り続け、今も変わらずキラキラ輝いてる姿、本当に尊敬しています」とつづった。

そしてミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を鑑賞したことも報告。「ありさちゃんの歌とお芝居をとても近くで感じられて幸せでした。次から次へと展開するワクワクいっぱいのセットに、ウィリー・ウォンカを演じる堂本光一さんのかっこよさと面白さも最高でした。子役のみんなも本当に素晴らしくて、息子も最後まで夢中で観ていました。『めちゃめちゃ面白かったー！！』と大興奮」と楽しかった様子を記した。

「ありさちゃん、ほんまに小顔がすぎる。いつも並んでびっくりする笑。親子でのミュージカルデビューにもとってもおすすめです。改めて、ありさちゃんおめでとうございます！！」と観月との2ショットを投稿した。

ネットでは「素敵」「2人とも美人すぎ」「姉妹？」「すごく仲良し」「ナイススマイル」などの声があがった。