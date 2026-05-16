＜中間速報＞睫邂ι韻単独首位でハーフターン 桑木志帆が1打差追走
＜Sky RKBレディスクラシック 2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。アウトスタートの最終組が前半の競技を終えた。
【LIVEフォト】かがみこんで、何を見てるの？
最終組で回るツアー1勝の睫邂ι韻スコアを3つ伸ばし、トータル9アンダーで首位。1打差に前半でスコアを4つ伸ばす桑木志帆が続いている。トータル7アンダーの3位にテレサ・ルー、トータル6アンダーの4位タイにウー・チャイェンと台湾勢も並び、先週、メジャー初制覇を遂げた河本結、政田夢乃、ホステスプロの荒木優奈らも4位タイにつけている。トータル5アンダーの9位タイに小祝さくら、メルセデス・ランキング（以下MR）3位につける菅楓華はトータル4アンダーの18位タイ。昨年女王の佐久間朱莉は、MR2位の盒矯眠擇魯函璽織1アンダーの50位タイでプレーしている。昨年覇者の神谷そらはトータル3アンダーの25位タイで後半戦を戦っている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第2ラウンドのリーダーボード
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完全復活目指す小祝さくら、今季自己ベストの7位発進 8年連続Vへ「チャンスはあるかも」
【前夜祭フォト】ギャップがすごい… 吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿
日本勢は？ 米女子リーダーボード
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