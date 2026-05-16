ヘッドスピード爆上がり!? 最長337yのドラコン女子が取り入れる“右カカト始動”で、体重移動をフル活用！
小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ嘉数舞美に、ドラコン競技でやっているという始動の仕方を教えてもらった。
【連続写真】右カカトを上げて左に乗ってから上げる ドラコン女子の300ヤードスイング
◇ ◇ ◇ドラコン競技をする上で、アドレス時に私が最も大切にしているのは始動です。いかに体を使ってテークバックできるかを考えています。実際に、私が飛ばしたい時に行う始動の仕方をお伝えします。アドレスしたら、まず右カカトを一度上げます。上げた反動を使って、そのままバックスイングに入っていくのです。こうすることで、体重をしっかり右に乗せることができます。ただテークバックするだけでなく、右カカトを上げる反動で一度左足にも体重を乗せてから動き出すことで、左右の体重移動がよりスムーズになります。右カカトを上げず、その場で回るだけだと捻転しにくくなり、手先だけで上げがち。トップで十分に右へ乗り切らないまま、左へ振り込むのでヘッドスピードが上がりません。さらに、カカトを上げて体重を乗せる動きは、腕の脱力にもつながります。体の勢いでクラブが引っ張られるため、手首を柔らかく使えるようになるのです。結果的に、インパクトで一気に出力でき、ヘッドも走りやすくなります。テークバックする際は、ヘッドを置いていくように手元を先行して動かして上げると、両腕の力みが取れると思います。是非試してみてください。■嘉数舞美かかず・まいみ／ 1995年生まれ、沖縄県出身。2021年PLDA世界大会でベスト8に入ったJPDAドラコンプロ。現在はPGAのティーチング資格取得中で東京のヒルズゴルフアカデミーにてレッスンを展開中。◇ ◇ ◇ドラコン女子の飛ばし方を取材。関連記事『なぜ最長337ヤードも飛ぶ？ 162僂離疋薀灰鷭子は右手を“ヨコから”握っていた』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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