タレント・中山秀征（５８）が１６日、ＭＣを務める日本テレビ系「シューイチ」に生出演。エンタメコーナーで、思わぬクイズが出され、スタジオが沸いた。

錦織一清（６０）が演出する舞台「あゝ同期の桜」の制作発表の様子がＶＴＲが流れる中、「突然ですがヒデさん、初舞台で初主演を務めるこの方、ご存じですか？」と質問が。すると、中山が照れくさそうに「はい…はい」。少し間があり、「息子の修悟です…次男です…はい」。スタジオでは「あ、そう」と驚きの声もあり、中山が「お世話になります」と照れ笑いした。

中山には妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（５８）との間に４人の息子がおり、次男は俳優の中山脩悟（２２）。初舞台・初主演を務める今作については、「随分前に報告受けてたんですけど。まさかね…こういう形で主演させていただけるとは。ありがたいことです。演出の錦織一清さんはじめ、スタッフの皆さんにご迷惑をかけないように、と（本人に伝えました）」と明かした。

かなり緊張した面持ちでのコメントとなり、「すみませんね、いつもと違う…すみません、照れくさいですよね」と頭をかいていた。

中山夫妻の長男・翔貴（２７）も俳優をしている。