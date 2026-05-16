『機動戦士ガンダム』「ザクII」がカセットこんろとなって登場
プレックスは、『機動戦士ガンダム』より「カセットガス スモークレス焼肉グリル「やきまる」ザクIIモデル」(10,780円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「カセットガス スモークレス焼肉グリル「やきまる」ザクIIモデル」(10,780円)
一年戦争を支えた無数の雄姿「ザクII」が、ついにカセットこんろとして登場。煙の発生を少なく抑え、室内で手軽に焼肉が楽しめる。！
「カセットガス スモークレス焼肉グリル“やきまる”ザクIIモデル」は、堅実な力と確かな機能、その信頼性が食卓を守る。
(C)SOTSU･SUNRISE
2026年6月発送予定「カセットガス スモークレス焼肉グリル「やきまる」ザクIIモデル」(10,780円)
一年戦争を支えた無数の雄姿「ザクII」が、ついにカセットこんろとして登場。煙の発生を少なく抑え、室内で手軽に焼肉が楽しめる。！
「カセットガス スモークレス焼肉グリル“やきまる”ザクIIモデル」は、堅実な力と確かな機能、その信頼性が食卓を守る。
(C)SOTSU･SUNRISE