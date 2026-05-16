積極的なプレースタイルで存在感を示している“マシュマロボディ”のグラドルポーカー女子。ファイナルテーブル進出をかけ、クールな勝負ドレスで登場した。

【映像】グラドルポーカー女子、ギャップ全開の“妖艶”ブルードレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。

予選第１戦（テーブルA）を4位で終えたグラビアアイドルの西野夢菜。初出場ながらレジェンドたちと互角に渡り合い、表情豊かなリアクションでも場を盛り上げている。

予選第３戦となるテーブルCに出場し、予選突破を狙う西野は「半分くらいの確率でFT（ファイナルテーブル）行けるくらいだと思うので、1位1位1位というのを考えすぎずに、コツコツ自分ができる戦い方をしてFTに行けるように頑張りたいです」とコメント。また、自身のキャッチフレーズとなっている“マシュマロボディ”になぞらえ「たぎったらマシュマロボディが“焼き”になってしまうので、こんがりならないように頑張ります！」と意気込んだ。

テーブルAでは“マシュマロ”を想起させるホワイトのドレスを着用していたが、テーブルCの今回はボタニカル柄のブルードレス姿で登場。妖艶な姿に「ゆめなちゃんかわいい」「“こんがりならないように”可愛いなw」などとコメントされていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）