東京ならではの「東京駅限定みやげ」ランキング ！2位は「東京レンガぱん」、では1位は？
リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1089人）を対象に「東京ならではの東京駅限定みやげランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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東京駅丸の内駅舎の赤レンガをモチーフにした、こし餡とホイップクリームが詰まった四角いあんぱんです。生地に小豆が練り込まれたふっくらした仕上がりで、東京駅でしか買えない限定感も魅力です。
厚切りチップスに独自の製法で旨味を吹きかけた、カルビー＋と東京ばな奈のコラボによる進化系ポテトチップスです。和食の名店が監修した鰹と昆布の豊かな味わいが楽しめ、手が汚れにくいのも特徴です。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：東京レンガぱん2位は、「東京あんぱん豆一豆」の看板商品、「東京レンガぱん」でした。
東京駅丸の内駅舎の赤レンガをモチーフにした、こし餡とホイップクリームが詰まった四角いあんぱんです。生地に小豆が練り込まれたふっくらした仕上がりで、東京駅でしか買えない限定感も魅力です。
1位：Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味1位は、「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味」でした。
厚切りチップスに独自の製法で旨味を吹きかけた、カルビー＋と東京ばな奈のコラボによる進化系ポテトチップスです。和食の名店が監修した鰹と昆布の豊かな味わいが楽しめ、手が汚れにくいのも特徴です。
(文:All About ニュース編集部)