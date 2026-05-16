荻野目洋子、久々のミシンでリメイク 襟やポケットなど細部こだわりに「センスの塊」「いけてる」
歌手の荻野目洋子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。シャツをリメイクした衣装を公開した。
【写真】ポケットや襟へのこだわり！荻野目洋子のリメイク作品
投稿で「ども。ここのところ昼間は暑いのに夕方以降、急変して雨が降るという本当に気温差が激しい陽気。皆さんは元気ですかー？」と呼びかけ。「今日は、とあるイベント出演で野外ステージ、(関係者のみのものになります)衣装は何を着用するか？色々考えつつ久しぶりにリメイクを施してみました」と説明し、「久々リメイク！」とつづった衣装の写真を公開。「色合いを合わせて適当にコラージュ」「ポケットを変えるだけで雰囲気も違ってくる」「ついでに襟も！」などとつづり、こだわりを感じさせる仕上がり。「ミシン出したのいつ振りかな？気晴らしになりました」と明かした。
この投稿に「リメイク素晴らしい」「センスの塊」「荻野目ちゃんのセンスが光るオリジナリティー溢れる素敵な衣装ですね」「いけてる」と、絶賛のコメントが寄せられた。
【写真】ポケットや襟へのこだわり！荻野目洋子のリメイク作品
投稿で「ども。ここのところ昼間は暑いのに夕方以降、急変して雨が降るという本当に気温差が激しい陽気。皆さんは元気ですかー？」と呼びかけ。「今日は、とあるイベント出演で野外ステージ、(関係者のみのものになります)衣装は何を着用するか？色々考えつつ久しぶりにリメイクを施してみました」と説明し、「久々リメイク！」とつづった衣装の写真を公開。「色合いを合わせて適当にコラージュ」「ポケットを変えるだけで雰囲気も違ってくる」「ついでに襟も！」などとつづり、こだわりを感じさせる仕上がり。「ミシン出したのいつ振りかな？気晴らしになりました」と明かした。
この投稿に「リメイク素晴らしい」「センスの塊」「荻野目ちゃんのセンスが光るオリジナリティー溢れる素敵な衣装ですね」「いけてる」と、絶賛のコメントが寄せられた。