小沢仁志「アジの開き一択」本格和朝食に反響「健康的な食生活で見習いたい」「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」
【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の小沢仁志が5月14日、自身のInstagramを更新。和食の朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」アジの開き一択の本格和朝食
小沢は、「おはようさん 今朝は和食で」と綴り、自宅での朝食の写真を投稿。メインのアジの開きを中心に、大きなしじみのお吸い物、納豆の器が並んでおり、しらすおろし、梅干し、かまぼこ、たくあんなどの付け合せが、綺麗に並べられている。「俺は干物はアジの開き一択」とこだわりもつづった、本格的な和食のメニューとなっている。
この投稿に、ファンからは「品数が豊富で理想的な和朝食」「栄養バランス完璧」「アジの開きへのこだわりわかる」「健康的な食生活で見習いたい」「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」などという反響が寄せられている。
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【写真】63歳俳優「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」アジの開き一択の本格和朝食
◆小沢仁志、和食朝食を公開
小沢は、「おはようさん 今朝は和食で」と綴り、自宅での朝食の写真を投稿。メインのアジの開きを中心に、大きなしじみのお吸い物、納豆の器が並んでおり、しらすおろし、梅干し、かまぼこ、たくあんなどの付け合せが、綺麗に並べられている。「俺は干物はアジの開き一択」とこだわりもつづった、本格的な和食のメニューとなっている。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が豊富で理想的な和朝食」「栄養バランス完璧」「アジの開きへのこだわりわかる」「健康的な食生活で見習いたい」「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」などという反響が寄せられている。
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