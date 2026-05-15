縦と横に並んだ文字のつながりをヒントに、空欄を埋めて3つの言葉を完成させましょう！語彙力とひらめきが試されるクロスワードパズルです。1分以内に正解を見つけて、脳のトレーニングに励みましょう。

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言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！

一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・す □ か（縦の言葉）
・ま □ に □（横の言葉）
・い □ ご（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、繰り返される日々を表す言葉です。

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正解：「い」「ち」

正解は「い」「ち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ち」を入れると、次のようになります。

・すいか（西瓜）
・まいにち（毎日）
・いちご（苺）

横の「まいにち」という言葉にピンときた方は、縦の「すいか」や「いちご」といった人気の食べ物もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)