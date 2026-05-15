【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 日常を表す言葉がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
・す □ か（縦の言葉）
・ま □ に □（横の言葉）
・い □ ご（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、繰り返される日々を表す言葉です。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ち」を入れると、次のようになります。
・すいか（西瓜）
・まいにち（毎日）
・いちご（苺）
横の「まいにち」という言葉にピンときた方は、縦の「すいか」や「いちご」といった人気の食べ物もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・す □ か（縦の言葉）
・ま □ に □（横の言葉）
・い □ ご（縦の言葉）
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「い」「ち」正解は「い」「ち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「い」と「ち」を入れると、次のようになります。
・すいか（西瓜）
・まいにち（毎日）
・いちご（苺）
横の「まいにち」という言葉にピンときた方は、縦の「すいか」や「いちご」といった人気の食べ物もスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)