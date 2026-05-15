元西武・呉念庭、猛打賞とサヨナラ打の活躍 台湾プロ野球
（台北中央社）台湾プロ野球、台鋼ホークスの呉念庭（元西武）が14日、本拠地・澄清湖球場（南部・高雄市）での楽天モンキーズ戦でサヨナラ打を含む3安打1打点をマークし、この日のMVP（最優秀選手）に選ばれた。
「3番・三塁」で先発出場した。2−2の同点で迎えた九回裏、2死満塁から三遊間を抜ける打球を放って勝利に貢献した。2024年の台鋼入り後初のサヨナラ打となった。
この日は台鋼・洪一中監督の65歳の誕生日。試合後のインタビューで洪監督は「こんな形で勝つことができ、とても感激し興奮した」とコメントし、呉をはじめ最後まで頑張ってくれた選手たちに感謝を述べた。
楽天は3連勝を逃したが、八回から3番手で登板した陳冠宇（元ロッテ）は1回無失点で今季7ホールド目を挙げた。
▽呉念庭
1993年生まれ。岡山県共生高校、第一工業大学を経て2015年ドラフト7位で西武に入団するも23年に退団。台湾プロ野球では2年目の昨季、首位打者に輝いた他、ベストナインとゴールデングラブ賞（いずれも三塁手部門）も獲得した。右投げ左打ち、175センチ、80キロ。
（蘇志畬／編集：羅友辰）
「3番・三塁」で先発出場した。2−2の同点で迎えた九回裏、2死満塁から三遊間を抜ける打球を放って勝利に貢献した。2024年の台鋼入り後初のサヨナラ打となった。
楽天は3連勝を逃したが、八回から3番手で登板した陳冠宇（元ロッテ）は1回無失点で今季7ホールド目を挙げた。
▽呉念庭
1993年生まれ。岡山県共生高校、第一工業大学を経て2015年ドラフト7位で西武に入団するも23年に退団。台湾プロ野球では2年目の昨季、首位打者に輝いた他、ベストナインとゴールデングラブ賞（いずれも三塁手部門）も獲得した。右投げ左打ち、175センチ、80キロ。
（蘇志畬／編集：羅友辰）