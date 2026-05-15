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5月16日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。

・初夏の日差し届き関東でも夏日に
・15日夜はにわか雨のおそれなし
・関東甲信梅雨の走りが近い！？
・土・日よく晴れて真夏日迫る暑さ