ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【5月16日 関東の天気】 関東梅雨の走りが近い！？ 【5月16日 関東の天気】 関東梅雨の走りが近い！？ 【5月16日 関東の天気】 関東梅雨の走りが近い！？ 2026年5月15日 19時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 5月16日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。・初夏の日差し届き関東でも夏日に・15日夜はにわか雨のおそれなし・関東甲信梅雨の走りが近い！？・土・日よく晴れて真夏日迫る暑さ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 大船, フローリング, 鎌倉, 慰霊祭, 墓, リペア工事, ネジ, 葬祭, 思いやり